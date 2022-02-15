Пермь, 15 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Перми бывший комплекс хлебозавода №1 на улице Окулова выставят на торги. Мэрия рассчитывает, что покупатель отреставрирует объект культурного наследия. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Актив включает в себя 13 нежилых зданий, объекты инженерной инфраструктуры, а также площадку для автостоянки. Пятиэтажное здание хлебозавода 1894 года постройки является объектом культурного наследия.

Торги запланированы на второе полугодие 2022 года. Комплекс может быть оценен в 15−20 млн рублей. Как вариант, историческое здание хлебозавода могут сдать на льготных условиях в аренду при условии реставрации объекта.