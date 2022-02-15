Петропавловск-Камчатский, 15 февраля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. В акваториях Тихого океана и Берингова моря ожидается сильное волнение — высота волн будет достигать 8−10 метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

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По прогнозам специалистов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, шторм начнётся в первой половине ночи 16 февраля в Елизовском районе. Сильное волнение сохранится до утра 17 февраля.

Также шторм ожидается в Карагинском, Олюторском и Алеутском районах.

В краевом управлении МЧС обратили внимание на то, что населённым пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 800 школ в Мозамбике были разрушены тропическим штормом «Ана». Власти возвели палатки, которые будут служить временным местом для проведения занятий для 300 тыс. учащихся и 4700 учителей, пострадавших в результате природного катаклизма. Об этом написало новостное агентство BBC Swahili.