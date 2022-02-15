Бухарест, 15 февраля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о проведении экстренного заседания межведомственной комиссии по вопросу снижения цен на энергоносители для бытовых потребителей и промышленных предприятий. Об этом 15 февраля сообщает бухарестское издание Romania Libera.

PavelD Румыния

По словам румынского премьер-министра Николае Чукэ, в настоящее время необходимо реализовать государственную программу субсидий на оплату теплоснабжения и электричества миллионам частных пользователей и тысячам юридических структур на всей территории Румынии. Предполагается, что новый правительственный план будет реализован с 1 марта нынешнего года.

Напомним, вопрос снижения тарифов для румынских пользователей услуг ЖКХ являлся одним из основных пунктов в программе действующего правительства во главе с Н. Чукэ.

Ранее за период с ноября 2021-й по январь 2022-й годы абсолютное большинство жителей Румынии получили счета за тепло‑ и электроэнергию, суммы в которых в десятки раз превышают утвержденные властями тарифы.