Бухарест, , 10:00 — REGNUM Прокуратура города Плоешти (Южная Румыния) возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, разбившей ртутный термометр в собственной квартире многоэтажного дома. Об этом 15 февраля сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

Градусники Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Согласно предварительным данным, инцидент произошел накануне днем, когда указанная женщина проводила генеральную уборку.

«Градусник упал с полки, ртуть просочилась в трещины в полу», — пояснила она. При этом гражданка самостоятельно вызвала полицию и службу санитарного надзора.

По некоторой информации, правоохранители подозревают владелицу разбитого ртутного индикатора в попытке отравить соседей. Ведется следствие. В случае, если экспертам удастся доказать умышленный характер повреждения термометра, виновнице происшествия грозит до 2 лет лишения свободы.