Бухарест, 15 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Прокуратура города Плоешти (Южная Румыния) возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, разбившей ртутный термометр в собственной квартире многоэтажного дома. Об этом 15 февраля сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Градусники

Согласно предварительным данным, инцидент произошел накануне днем, когда указанная женщина проводила генеральную уборку.

«Градусник упал с полки, ртуть просочилась в трещины в полу», — пояснила она. При этом гражданка самостоятельно вызвала полицию и службу санитарного надзора.

По некоторой информации, правоохранители подозревают владелицу разбитого ртутного индикатора в попытке отравить соседей. Ведется следствие. В случае, если экспертам удастся доказать умышленный характер повреждения термометра, виновнице происшествия грозит до 2 лет лишения свободы.