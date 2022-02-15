Посёлок городского типа Роза, Челябинская область, 15 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Челябинской области возле посёлка Роза два человека погибли при пожаре. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Цитата м/ф «Пожарная бригада Микки». реж. Уол Дисней. 1935. США Пожар

По данным следствия, горел строительный вагончик. В ходе тушения огня были найдены тела местных жителей.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной печи. По факту трагедии проводится проверка.