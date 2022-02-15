Кемерово, , 10:06 — REGNUM В Кемеровской области зафиксирован самый низкий за всю историю статистических наблюдений уровень как общей, так и регистрируемой безработицы. Об этом сообщил официальный телеграмм-канал блока экономического развития правительства региона.

Бен Шан. Безработица

Уточняется, что в четвертом квартале 2021 года уровень общей безработицы в Кузбассе составил 4,6%. По этому показателю регион занимает второе место в рейтинге минимальных значений среди субъектов Сибирского федерального округа.

На 1 февраля 2022 года безработными официально признаны 11,5 тысячи жителей Кемеровской области — на тысячу человек меньше по сравнению с началом года. Уровень регистрируемой безработицы — 0,9% численности рабочей силы, годом ранее — 2,9%.