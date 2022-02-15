Калуга, , 10:54 — REGNUM Калужские судебные приставы исполнили решения суда об административном выдворении за пределы региона и страны семи иностранных граждан, сообщил 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Нелегальные мигранты Пресс-служба управления ФССП России по Калужской области

Одно из первых выдворений в 2022 году калужские приставы осуществили несколько дней назад. Административному выдворению подверглись пять граждан Узбекистана, гражданин Азербайджана и гражданин Таджикистана. Нелегальные мигранты были доставлены сотрудниками силового блока регионального УФССП до пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Домодедово. Въезд в Россию для них закрыт в течение ближайших пяти лет.

«Одной из категорий исполнительных документов, поступающих на исполнение службы судебных приставов, являются решения судов о принудительном выдворении иностранных граждан или лиц без гражданства за пределы Российской Федерации. Поводом для принятия судебным органом такого решения, в основном, выступает нарушение сроков пребывания на территории страны либо нарушение правил трудовой деятельности. До проведения процедуры выдворения нелегалы находятся в специализированном учреждении для временного содержания», — отметил Артём Залогин.

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