Калуга, 15 февраля 2022, 10:54 — REGNUM Калужские судебные приставы исполнили решения суда об административном выдворении за пределы региона и страны семи иностранных граждан, сообщил 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
Одно из первых выдворений в 2022 году калужские приставы осуществили несколько дней назад. Административному выдворению подверглись пять граждан Узбекистана, гражданин Азербайджана и гражданин Таджикистана. Нелегальные мигранты были доставлены сотрудниками силового блока регионального УФССП до пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Домодедово. Въезд в Россию для них закрыт в течение ближайших пяти лет.
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