Москва, , 09:56 — REGNUM Эксплуатацию Международной космической станции планируется завершить к 2030 году. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил заместитель генерального директора Роскосмоса Максим Овчинников.

МКС

«Сроки эксплуатации Международной космической станции конечны. Они вряд ли будут продлеваться после 2030 года», — заявил Овчинников.

При этом, по его словам, Россия не приняла решения о продлении работы на МКС даже до 2030 года.

Овчинников подчеркнул, что ситуация будет зависеть от технического состояния МКС: «В связи с этим мы обязаны думать о будущем».