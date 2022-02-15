В Роскосмосе назвали конечный срок эксплуатации МКС
Москва, 15 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Эксплуатацию Международной космической станции планируется завершить к 2030 году. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил заместитель генерального директора Роскосмоса Максим Овчинников.
МКС
«Сроки эксплуатации Международной космической станции конечны. Они вряд ли будут продлеваться после 2030 года», — заявил Овчинников.
При этом, по его словам, Россия не приняла решения о продлении работы на МКС даже до 2030 года.
Овчинников подчеркнул, что ситуация будет зависеть от технического состояния МКС: «В связи с этим мы обязаны думать о будущем».