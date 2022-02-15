Орел, , 09:56 — REGNUM Изменения в государственную программу «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2020−2025 годы в части объёмов и источников финансирования внесло правительство Орловской области.

Правительство Орловской области Марина Каширская © ИА REGNUM

«На реализацию мероприятий программы возможно привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидий бюджету Орловской области на оказание дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам государственной программы и членам их семей», — приводит «Орёлград» цитату из паспорта документа.

Субсидии могут быть предоставлены по соглашению между Министерством внутренних дел Российской Федерации и правительством Орловской области.

Объем финансирования программы содействия переселению соотечественников на данный момент составляет 195,4 тыс. из бюджета региона и 2,416 млн из федерального бюджета. На 2022 год Орловской области планируется направить 436,8 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на январь 2022 года с момента старта в Орловской области государственной программы регион принял более 4,9 тыс. соотечественников.

Отметим, что 11 февраля в Калужской области заявили о приостановлении действия программы содействия переселению соотечественников из-за рубежа на территории региона. По словам губернатора Владислава Шапши, это решение «заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии».

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