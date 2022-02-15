Москва, , 09:55 — REGNUM Правительство РФ может выделить 20 млрд рублей на субсидии на льготные краткосрочные кредиты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Пшеница Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Есть договоренность с правительством о выделении 20 млрд рублей на субсидии на льготные краткосрочные кредиты на 2022 год на весенне-полевые работы с сохранением прежней ставки в 5%», — сказала Школкина.

По ее словам, уже в середине февраля будет выделено 10 млрд рублей, остальные по мере поступления заявок от сельхозпроизводителей из регионов.

«Мы в Госдуме обеспокоены ситуацией, связанной с льготным кредитованием перед началом весенне-полевых работ, и нам необходимо предусмотреть соответствующее достойное финансирование наших аграриев», — подчеркнула парламентарий.

Лимит субсидий на льготные краткосрочные кредиты для сельхозпроизводителей на 2022 г. установлен на уровне около 1,5 млрд рублей, следует из данных Минсельхоза.

Позже Минсельхоз уточнил, что с 15 февраля увеличивает лимиты льготного кредитования субъектам до уровня, установленного на аналогичный период 2021 года.

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