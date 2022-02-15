Ярославль, 15 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков рассказал, что сам испытывает трудности с передвижением по городу из-за плохой уборки дворов. Об этом он сообщил на общегородском совещании 15 февраля.

Типичный ярославский двор

На проблему мэр пожаловался во время обсуждения уборки центральной части города, о которой докладывал глава Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

«Александр Васильевич, я вас поддержу, что касаемо именно вашей территории — самое большое количество скатных крыш и маленькие дворы старой застройки, где нет ни газонов, ни мест для складирования. Могу сказать без адреса, без всего, сегодня, выходя из подъезда, дверь из подъезда еле смог открыть. Высота сугробов более полутора метров. Весь двор завален. За зиму вывозили всего лишь один раз. Управляющая компания была вами названа. В разрезе такого примера нужно по всем дворовым территориям предупредить. Не реагируют — тогда подключайте уже департамент жилищного надзора со всеми вытекающими. Жители не должны неудобства такие ощущать. Ни пройти, ни припарковаться жители не могут. Это не просто тропы. Это проходишь вдоль фундамента держась за стену. Потому что другого варианта выйти нет», — рассказал мэр Владимир Волков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3507410" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Впрочем, каких-либо сроков, когда ситуация с уборкой дворов улучшится, на совещании не прозвучало.