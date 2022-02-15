Уфа, 15 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии назначен Марат Исламов. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиционной политики региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Исламов родился в 1984 году в Уфе. В 2006 году стал выпускником Уфимского государственного авиационного технического университета.

В 2006 — 2008 годах работал специалистом развития розничной сети управления организации продаж, старшим специалистом дирекции развития и стандартизации региональной сети приволжской региональной дирекции ОАО «Уралсиб».

С 2008 по 2010 год работал в должности экономиста министерства финансов Башкирии.

С 2010 по 2016 год занимал должность ведущего экономиста, главного экономиста, заместителя начальника отдела управления казначейства министерства финансов Башкирии.

С 2016 по 2018 год работал в должности помощника заместителя премьер-министра правительства Башкирии, помощника заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона, в аппарате правительства Башкирии.

С 2018 года занимал должность начальника отдела координации государственно-частного партнерства управления инвестиционного развития, начальника отдела государственных инвестиций управления госпрограмм, начальника управления госпрограмм министерства экономического развития Башкирии, начальника управления госинвестиций министерства экономического развития и инвестиционной политики Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что экс-мэр башкирского Нефтекамска возглавил администрацию Уфы.