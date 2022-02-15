Бугуруслан, Оренбургская область, 15 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области житель Бугуруслана стал жертвой мошенников. Мужчина перевел аферистам 2 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

По данным ведомства, несколько дней подряд оренбуржцу звонили по телефону неизвестные и представлялись сотрудниками банка и полиции. Они информировали о том, что на его имя пытаются оформить кредит. Для сохранности средств необходимо их перечислить номер активной ячейки в счет погашения данного кредита.

В итоге доверчивый мужчина оформил кредит на сумму 2 314 300 рублей и обналичил деньги. С помощью банкомата перевел их на указанный злоумышленниками счет. Однако после этих манипуляций долг в банке оказался не погашен. Тогда оренбуржец понял, что его обманули.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой проявлять бдительность и перепроверять информацию, поступившую по телефону от незнакомцев, непосредственно в банках.