Санкт-Петербург, , 09:56 — REGNUM Новое общественное пространство появится в Приморском районе Санкт-Петербурга рядом с «Лахта Центром». Его обустроят на частные деньги и передадут городу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

«Лахта центр» Дарья Драй © ИА REGNUM

В ходе рабочего совещания губернатора Александра Беглова с представителями правительства 14 февраля принято постановление о передаче земельного участка в Приморском района Фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома» для строительства нового общественного пространства.

На этой территории должна появиться прогулочная зона с велосипедными дорожками. Пространство станет еще одним «зелёным» местом района.

Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» планирует потратить три года на создание общественной локации. Далее Фонд передаст готовый объект в собственность города.

Напомним, «Газпром» активно развивает и застраивает территорию возле «Лахта Центра». Компания планирует построить в этом месте еще два небоскрёба, которые создадут единый архитектурный комплекс.

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