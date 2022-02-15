Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM В центре Петербурга, на Садовой улице, на голову женщине упала глыба льда, в Следственном комитете начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Свою проверку проводит и прокуратура.

Сосульки Pixabay.com

Инцидент произошел днем 14 февраля у дома 24/1 по Садовой улице. На голову 69-летней женщины упала сосулька с крыши. С места происшествия на автомобиле скорой помощи пенсионерку доставили в больницу.

Как стало известно ИА REGNUM, медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану височной области. Состояние женщины медики оценили как удовлетворительное и после оказания первой медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.

«По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ГСУ СКР по Петербургу.

В свою очередь в пресс-службе городской прокуратуры ИА REGNUM уточнили, что дом, откуда упала наледь, находится в управлении ТСЖ.

«Прокуратура Центрального района по факту случившегося проводит проверку», — отметили в надзорном ведомстве.

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