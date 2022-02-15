Барселона, Испания, , 09:48 — REGNUM Крупное ДТП с участием нескольких десятков автомобилей произошла в испанской Каталонии. Об этом сообщает в своём аккаунте в Twitter медицинская служба региона.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что ДТП произошло вечером 14 февраля в провинции Барселона. Участниками аварии стали около 30 автомобилей, хотя, по некоторым данным, их было до 50.

Издание ABC не исключает, что причиной ДТП стали плохие погодные условия: в месте аварии перед происшествием прошёл сильный град.