Омск, 15 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Омске суд рассмотрел уголовное дело против 65-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве невестки (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 15 февраля в прокуратуре региона.

publicdomainpictures.net Убийство

Установлено, что 8 октября 2021 года пьяная пенсионерка находилась в квартире своего сына на улице Воровского. Женщина поссорилась с невесткой и нанесла ей множественные удары ножом в лицо, шею, грудь. Пострадавшая скончалась на месте.

После этого пенсионерка пошла на железнодорожный вокзал Омска, где сообщила о случившемся полицейскому.

По информации прокуратуры, ранее пожилая омичка уже отбывала наказание за убийство. Она освободилась из тюрьмы в августе 2021 года. Вину в совершении преступления женщина признала в полном объёме.

Суд назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Бурятии задержан по обвинению в убийстве малознакомого мужчины.

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