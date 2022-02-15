Симферополь, , 09:47 — REGNUM Стрельбы по артиллерийским целям, имитировавшим артиллерию условного противника, провели на полигоне Опук в Крыму расчеты ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град». Об этом 15 февраля рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

РСЗО «Ураган» Dmitry A. Mottl

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град» армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в республике Крым, провели боевые стрельбы на межвидовом полигоне Опук», — приводит его слова пресс-служба Минобороны РФ.

Также Астафьев уточнил, что стрельба по имитировавшим артиллерию условного противника целям осуществлялась на расстоянии свыше 30 км, что обеспечило расчетам безопасное удаление в случае ответного удара.

Кроме этого, он отметил, что во время стрельб артиллеристами также были поражены одиночные и групповые цели, командные пункты условного противника, что нужно было выполнить за минимальный отрезок времени с наименьшим расходом боеприпасов при использовании одиночного и массированного способов ведения огня.

При этом наведение и корректировка огня батарей РСЗО велась с помощью использования беспилотников «Орлан-10». Практические стрельбы были проведены в рамках планового полевого выхода подразделений ракетных войск и артиллерии армейского корпуса ЮВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в акватории Чёрного моря пройдут совместные учения по уничтожению морских целей оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) и морской авиации Черноморского флота (ЧФ).