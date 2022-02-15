Ташкент, , 09:47 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 февраля провел совещание, на котором обсуждались работы, проводимые в машиностроительной отрасли и приоритеты на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент отметил, что производство электромобилей в мире динамично развивается и занимает значительное место на автомобильном рынке.

«Нам также необходимо уже сейчас приступить к практической работе, чтобы мы не отставали в этой сфере», — подчеркнул президент.

В этой связи, Мирзиёев поручил в течение трех месяцев внедрить стратегию развития электромобильной отрасли. Также, поручено разработать программу локализации комплектующих и материалов для электромобилей, разработать технические требования и современные стандарты для производства электромобилей.