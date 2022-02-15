Москва, , 09:47 — REGNUM В январе 2022 года в Москве зарегистрировано 9298 соглашений на вторичном рынке жилья, сообщает 15 февраля пресс-служба столичного управления Росреестра.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Это больше на 22,2%, чем в январе 2021 года, и на 16,7%, чем в январе 2020 года. Однако по сравнению с декабрём 2021 года снижение составило 54%. Впрочем, в первый месяц года традиционно происходит уменьшение числа сделок.

«Первый месяц года демонстрирует нетипичную активность — в январе при покупке квартир на вторичном рынке Москвы оформлено почти 9,3 тыс. переходов прав, что в 1,2 раза выше прошлого года. Хочу отметить, что впервые порог в 9 тысяч договоров в январе Росреестр фиксировал в рекордном 2019 году, когда было проведено почти 9,9 тыс. регистраций», — прокомментировал результат глава управления Игорь Майданов.