Ташкент, 15 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 февраля провел совещание, на котором обсуждались работы, проводимые в машиностроительной отрасли и приоритеты на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Отмечается, что в 2022 году, исходя из внутреннего спроса (имеется ввиду удовлетворение спроса населения страны в первую очередь), планируется экспортировать продукции на сумму 410 миллионов долларов.

Кроме того, поручено направить больше автомобилей на внутренний рынок.

«Сейчас мы развиваем машиностроительную отрасль в форме промышленного кластера. У нас достаточно возможностей и потенциала для этого», — сказал президент.