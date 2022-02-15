Москва, , 09:43 — REGNUM В Москве с 15 февраля стартовало клиническое исследование еще одной назальной вакцины от COVID-19. Производителем является компания «Генериум», сообщается на портале мэра столицы.

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Исследование новой назальной вакцины будет проходить на базе шести городских поликлиник Москвы. Отмечается, что эта вакцина идентична по составу действующих веществ «Спутнику V».

В исследовании примут участие 660 человек: около 400 из них — в Москве, остальные — в 11 центрах по всей России — в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле. Добровольцы будут находиться под наблюдением врачей в течение 365 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве также продолжается изучение назальной вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи.

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