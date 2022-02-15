Сеул, , 09:40 — REGNUM Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу призвал правительство Новой Зеландии поддержать заявку Сеула на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующий призыв представитель Южной Кореи сделал 15 февраля в ходе онлайн встречи с министром торговли и экспорта Новой Зеландии Демиеном О’Коннором.

Известно, что Новая Зеландия выступает депозитарием соглашения и отвечает за выполнение различных задач, таких как получение и распространение уведомлений и запросов, сделанных в соответствии с соглашением.

О'Коннор приветствовал южнокорейскую заявку и выразил надежду на продолжение сотрудничества между двумя странами в данном вопросе.

Представители двух стран также обсудили Индо-Тихоокеанскую экономическую концепцию, которую продвигают США, и договорились ускорить переговоры о присоединении Южной Кореи к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики (DEPA).