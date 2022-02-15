Астана, 15 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В министерстве национальной экономики Казахстана разработали проект постановления правительства о повышении ставок акцизов на дизельное топливо газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо. Текст документа вынесен на обсуждение на портале «Открытые НПА».

Дизельное топливо

Предлагается акцизы на дизтопливо поднять с 9 300 тенге (около 1,6 тыс. рублей) до 35 726 тенге (около 6,4 тыс. рублей) за тонну. Кроме того, акцизы предлагается сделать постоянными, а не сезонными.

В минэнерго отметили, что это не должно привести к подорожанию топлива так как предельные цены на розничную продажу установлены и их менять не планируется.

«Повышение ставок акцизов позволит привлечь дополнительные средства для обеспечения реализации социально-экономических задач государства», — отметили в минэнерго.

Напомним, январские массовые акции протеста в Казахстане начались с роста цен на сжиженный газ для автомобилей.