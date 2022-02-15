Кабул, 15 февраля 2022, 09:40 — REGNUM Переговоры делегации Афганистана в Осло с представителями ряда западных стран, включая США, прошли успешно. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки.
Делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посетила Осло с 23 по 25 января.
По его словам, выдан ряд лицензий, которые будут способствовать возвращению средств в Афганистан. Кроме того, по мере улучшения ситуации другие страны пообещали оказать гуманитарную помощь Афганистану, добавил он.