Кабул, 15 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Переговоры делегации Афганистана в Осло с представителями ряда западных стран, включая США, прошли успешно. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки.

Афганистан

Делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посетила Осло с 23 по 25 января.

«В Осло у нас были встречи с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, Норвегии и США. Конечно, у них были опасения, а у нас были требования, но встречи прошли успешно… Особенно в переговорах с США, мы добились прогресса в вопросе отмены санкций», — сказал он.

По его словам, выдан ряд лицензий, которые будут способствовать возвращению средств в Афганистан. Кроме того, по мере улучшения ситуации другие страны пообещали оказать гуманитарную помощь Афганистану, добавил он.