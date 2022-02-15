Музыканты выпустили сборник для поездок в новосибирском метро
Новосибирск, 15 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Новосибирске выпустили музыкальный альбом для метрополитена. Сборник собрали саунд-продюсеры из музыкального пространства «Крыша», сообщает редакция «Вести Новосибирск».
Nsk-metro.ru
Новосибирский метрополитен
В описании концепции говорится, что музыканты собрали ассоциации из звуков прибывающих поездов, шума вагонов и впечатлений от каждой станции.
В альбом вошли 13 инструментальных композиций. Каждый трек длится столько, сколько проезд идёт от одной станции до другой.