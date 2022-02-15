Самара, 15 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Прокуратура в Самарской области через суд потребовала прекратить полномочия главы г.о. Октябрьск. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

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Сообщается, что в 2021 году сотрудники прокуратуры выявили факты незаконного назначения денежных выплат главой городского округа Октябрьск.

По версии сотрудников прокуратуры, что в 2000—2021 годах глава г. о. Октябрьск самостоятельно издала распоряжения по назначению себе премии на сумму свыше 400 тысяч рублей, несмотря на то, что вопросы принятия решений о премировании в отношении главы городского округа относятся к компетенции думы городского округа.

«В нарушение установленных требований федерального законодательства уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, главой города не направлялось. Таким образом, при осуществлении своих должностных полномочий главой муниципалитета обязанность по принятию мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов не исполнена», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в декабре 2021 года сотрудники прокуратуры города внесли в думу г.о. Октябрьск представление об устранении выявленных нарушений и рассмотрении вопроса о прекращении полномочий главы из-за нарушений законодательства о противодействии коррупции. Акт прокурорского реагирования был рассмотрен 26 января 2022 года и отклонен.

11 февраля 2022 года прокуратура города направила административное исковое заявление в Октябрьский городской суд, в котором потребовала признать бездействие представительного органа местного самоуправления незаконным, а также обязать прекратить полномочия главы г.о. Октябрьск.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении.