Ярославль, , 09:38 — REGNUM В Ярославле в общегородском совещании в мэрии15 февраля принял участие прокурор города Александр Чеховской. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общегородское совещание в Ярославле

Прокурор сел рядом с мэром города Владимиром Волковым (с другой стороны сидит председатель муниципалитета Артур Ефремов) и активно принимал участие в ходе заседания. Александр Чеховской задавал вопросы главам районов, которые отчитывались о ходе уборки дворов и кровель.

Судя по всему, прокуратура решила ещё более активно подключиться к проблеме очистки города от снега и льда. Накануне на проблему обратил внимание врио губернатора Михаил Евраев, после оперативного совещания у которого написал заявление об увольнении директор департамента госжилнадзора Давид Бараташвили.

Между тем пока что перелома в уборке Ярославля от снега не произошло.

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