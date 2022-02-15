Законопроект о корректировке демпфера на нефть внесен в Госдуму
Москва, 15 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий корректировку параметров действующего «демпфирующего механизма» акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.
Делается это для стабилизации роста цен на моторные топлива на внутреннем рынке Российской Федерации на уровне не выше инфляции.
Предполагается увеличение компенсационного коэффициента с 0,68 до 0,83 в отношении автомобильного бензина и с 0,65 до 0,83 в отношении дизельного топлива.
Кроме того, прописывается уменьшение допустимого диапазона превышения средней оптовой цены реализации моторного топлива над индикативным уровнем оптовой цены (при несоблюдении которого демпфирующая надбавка к обратному акцизу на нефтяное сырье обнуляется) для дизельного топлива с 20% до 15%.
Предполагаются также меры для компенсации выпадающих доходов федерального бюджета.
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