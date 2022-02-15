Биробиджан, 15 февраля 2022, 09:46 — REGNUM Мэрия столицы Еврейской автономии вынуждена расторгнуть договор с компанией-подрядчиком строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Организация не выполнила условия контракта, сообщили 15 февраля на странице горадминистрации в Instagram.
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По его словам, подрядчик нарушил сроки строительства физкультурного комплекса. Объект должен был появиться рядом с лицеем № 23 и школой № 7 в рамках реализации нацпроекта «Демография». Теперь мэрия корректирует проектно-сметную документацию, чтобы объявить новый аукцион.
Как сообщало ИА REGNUM, дом престарелых в Биробиджане возводят медленнее, чем планировалось, из-за нехватки рабочих. Здание строят по нацпроекту «Демография». Причиной отставания называют нехватку квалифицированной рабочей силы.