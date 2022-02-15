Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге запустили новый информационный ресурс, позволяющий в режиме реального времени следить за «мусорной» обстановкой в городе.

Мусор Наталья Диева © ИА REGNUM

Как сообщили в Смольном, на специальной странице официального сайта правительства Петербурга можно отслеживать ситуацию с вывозом мусора. На сегодняшний день там размещены карта невывоза мусора по районам и карта контейнерных площадок. Информационные ресурсы формируются за счёт обращений граждан на портал «Наш Санкт-Петербург».

Карты помогают мониторить обстановку в городе для мобилизации техники по тем адресам, где ситуация обстоит сложнее всего. Такие пункты могут быть включены и в проверку работы единого регионального оператора комитетом по природопользованию и районными администрациями.

На сегодняшний день наиболее проблемными районами города, исходя из соотношения количества проблемных контейнерных площадок к их общему числу, являются Петроградский (6,2%), Кировский (6,1%), Невский и Колпинский (по 5,5%) районы. Ранее лидирующий Калининский район сдал свои позиции, на его территории находится 3,6% проблемный контейнерных площадок. Карта будет обновляться каждый день за счёт исключения отработанных адресов и включения новых.

Напомним, в Петербурге 1 января 2022 года запущена «мусорная» реформа, в ходе которой в городе появился единый региональный оператор в лице АО «Невский экологический оператор». Помимо этого в городе имеется четыре подрядчика для транспортировки мусора: ООО «Эко Лэнд», АО «Автопарк № 1 «Спецтранс», ООО «Ресурс АТЭ», ООО «Эко-Васт».

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