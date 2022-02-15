Нижний Тагил, Свердловская область, 15 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. На Среднем Урале осудили военнослужащего. Капитана признали виновным в даче взятки сотрудникам ФСБ. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК РФ.

Приговор

Инцидент произошёл в июне 2021 года. Военнослужащий хотел вывезти из воинской части кабели, металлоконструкции и железные плиты. В дальнейшем он планировал продать украденное. Опасаясь, что сотрудники ФСБ узнают об этом, мужчина предложил им взятку в размере 200 тысяч рублей. В ее принятии военнослужащему отказали.

Капитана задержали в момент передачи первой части денег, 40 тысяч рублей. Нижнетагильский военный гарнизонный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа. Военнослужащий выплатит 1,3 млн рублей.