Ульяновск, , 09:33 — REGNUM В Ульяновске вынесен обвинительный приговор по делу о покушении на убийство. Осуждённый стрелял в знакомого, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Покушение на убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 35-летний житель Ульяновска. Правоохранители установили, что 5 ноября 2019 года в квартире одного из домов по улице Ипподромная он несколько раз выстрелил в своего знакомого из пистолета, снаряжённого девятимиллиметровыми пулями. В надзорном ведомстве отмечают, что этому предшествовал спонтанный конфликт между мужчинами.

В прокуратуре сообщают, что благодаря «заклиниванию оружия» и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшего удалось спасти.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное ношение огнестрельного оружия»), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Приговором ему назначено восемь лет и три месяца колонии строгого режима. Решение суда вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фигурантом уголовного дела стал 53-летний ульяновец, которого обвинили в покушении на убийство по найму, незаконном ношении оружия и сбыте наркотиков. Следствие полагает, что в апреле 2013 года он дважды выстрелил в предпринимателя, которого врачам удалось спасти.

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