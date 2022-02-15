Санто-Доминго, 15 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Женская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Пуэрто-Рико в матче квалификационного турнира Кубка мира — 2022. Встреча прошла в Доминиканской Республике и завершилась со счётом 102:68.

Kapelle.nieuws.nl Баскетбол

Самым результативным игроком матча стала защитник команды Пуэрто-Рико Джазмон Гватми, на счету которой 27 очков. В составе российской сборной форвард Раиса Мусина набрала 20 очков.

Таким образом, сборная России квалифицировалась в финальную часть Кубка мира.

Сборная России выступала в одной группе с командами США, Бельгии и Пуэрто-Рико. Американки прошли на Кубок мира как действующие олимпийские чемпионки. Сборная Бельгии обеспечила себе участие в турнире, одержав победы во встречах против Пуэрто-Рико и России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России проиграла команде Бельгии, поэтому судьба ещё одной путёвки на Кубок мира решалась в матче с Пуэрто-Рико.

Кубок мира пройдёт с 22 сентября по 1 октября в Сиднее (Австралия).