Москва, , 09:31 — REGNUM В Москве в бывшей промзоне Владыкино на территории 7 га появится новый индустриальный квартал, сообщается на портале мэра столицы.

Строительство жилого комплекса. Москва Дмитрий Буянов © ИА Красная Весна

В индустриальном квартале построят современные спортивные центры, комфортные офисы и гостиницу. Всего в промзоне планируют возвести 220 тыс. кв. метров недвижимости.

Объем частных инвестиций в реорганизацию участка промзоны составит около 23 млрд рублей, ежегодные поступления в городской бюджет — порядка 900 млн рублей. Будет создано более 2 тысяч рабочих мест.

сообщало, в Москве начнётся реорганизация бывшей промышленной зоны «Южный порт».

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