Луганск, 15 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (ЧС) проверит 16 февраля министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Луганской народной республики. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Lug-info.com ЛНР

«16 февраля 2022 года в 10.00 будет проводиться техническая проверка системы централизованного оповещения Луганской Народной Республики с запуском электросирен», — говорится в сообщении.

Также в МЧС ЛНР призвали граждан республики в связи с этим сохранять спокойствие и пресекать любые проявления паники.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне украинский президент Владимир Зеленскийобъявил 16 февраля Днём единения.