Екатеринбург, , 09:29 — REGNUM В Екатеринбурге организовали проверку по факту размещения свалки строительного мусора. Правоохранители определят законно ли ее появление в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Строительный мусор

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Свалка образовалась в частном секторе. Она вплотную прилегает к жилым домам. Это угрожает безопасности проживающих в ней граждан. По предварительной информации сюда свозили строительные материалы.

Прокуратура установит кому принадлежит данный участок. В ведомстве запросили документы о его собственнике. При выявлении нарушений в отношении виновных лиц примут меры прокурорского реагирования.