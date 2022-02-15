Москва, , 09:29 — REGNUM Новое исследование назальной вакцины от коронавирусной инфекции началось в шести поликлиниках Москвы, сообщает 15 февраля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Сегодня на базе шести столичных поликлиник мы начали клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией «Генериум». Всего в нем примут участие 660 человек: около 400 из них — в московских медучреждениях, остальные — в 11 центрах по всей России», — рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Она пояснила, что вакцина идентична по составу «Спутнику V», вводимому с помощью прививки.

По словам Раковой, ранее в Москве началось исследование назальной вакцины НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.