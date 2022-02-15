Джакарта, , 09:28 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо присутствовал на выпуске двух миллионов автомобилей Toyota, произведенных PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам президента, пандемия представляет собой испытания для промышленности.

«Хорошо выходить на новые рынки. Сегодня было доказано, что PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia воспользовалась этой возможностью для осуществления экспорта в Австралию», — отметил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что высота волн на пляже Пайанган достигала 2,5 метра.

Читайте ранее в этом сюжете: У побережья Индонезии зафиксированы волны выстой 2,5 метра