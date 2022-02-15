Джакарта, 15 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо присутствовал на выпуске двух миллионов автомобилей Toyota, произведенных PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

По словам президента, пандемия представляет собой испытания для промышленности.

«Хорошо выходить на новые рынки. Сегодня было доказано, что PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia воспользовалась этой возможностью для осуществления экспорта в Австралию», — отметил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что высота волн на пляже Пайанган достигала 2,5 метра.