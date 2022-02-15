Якутск, 15 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. На базе АО «Якутопторг» открыт оптово-распределительный центр. На его складе в Якутске будут хранить социально-значимые товары до отправки в арктические территории северным завозом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе правительства республики.

Склад

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Площадь помещения спеццентра составляет 4,4 тыс. кв. м, поэтому там можно создать расширенный ассортимент продуктов питания. Вместимость овощехранилища склада составляет 5 тыс. тонн, есть отдельные помещения для картофеля, овощей и фруктов, лука.

«Современная инфраструктура оптово-розничной торговли должна создаваться во всех арктических районах Якутии, это будет налаженная сеть доставки продуктов до каждого труднодоступного населённого пункта. Открытие оптово-распределительного центра — очередной шаг на пути к нашей цели», — отметил Глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии расширяют возможности обеспечения жителей отдалённых территорий продуктами питания. С этой целью грузы начали доставлять с помощью малой авиации, а в посёлке Белая Гора открыли торгово-логистический центр компании «Якутоптторг».