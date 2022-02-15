Горно-Алтайск, 15 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил ускорить ремонт на газозаправочной станции в Горно-Алтайске, из-за которого часть автобусов не вышли на линии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Gradkostroma.ru Автобус

По словам министра регионального развития Константина Зория, неполадки связаны с неисправностью узла электроники. Не все транспортные средства смогли переключиться на работу на бензину, в результате чего 22 автобуса из 88 не вышли на линию по городским и межмуниципальным маршрутам.

«Для доставки детей в школы направлены автобусы в отдаленные микрорайоны города — Чкаловский лог, Байат, Колхозный лог, Дубовую рощу, Заимку, Бочкаревку. На время ремонта газозаправочной станции организована работа детских автобусов», — отметила глава администрации Горно-АлтайскаОльга Сафронова.