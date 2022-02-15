Ташкент, 15 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 февраля провел совещание, на котором обсуждались работы, проводимые в машиностроительной отрасли и приоритеты на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

На совещании Мирзиёев поручил правительству в трехдневный срок внести проект постановления о снижении ставок таможенных пошлин на ввозимые автомобили в два раза (с 30% до 15%).

Глава Узбекистана также поручил снизить себестоимость местных автомобилей не менее чем на 5%, провести импортозамещение продукции на 100 миллионов долларов.

Кроме того, Мирзиёев распорядился освоить производство 600 видов комплектующих в рамках 23 проектов и увеличить уровень локализации с 48% до 56%.