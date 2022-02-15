Нью-Йорк, США, 15 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Вашингтон и его союзники могут готовить провокацию на Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

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»Возможно, Соединенные Штаты или их союзники действительно планировали какую-то провокацию с участием украинских войск на линии соприкосновения», — отметил в беседе с Grayzone дипломат.

Он отметил, что это одна из причин нагнетания ситуации вокруг возможного «российского вторжения», которое «может быть потенциально очень опасным».

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Он отметил, что провокация не обязательно должна происходить от украинских военных, это могут сделать в том числе и националисты, и добровольцы крайне правых взглядов. Они никак не взаимодействуют с Киевом и имеют собственное руководство и линию поведения. Полянский подчеркнул, что даже украинскому правительству трудно контролировать их.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин заявил, что власти Донецкой Народной Республики ожидают провокаций со стороны Киева и готовятся к таковым. По его словам, пока ситуация на линии соприкосновения в Донбассе развивается не по спокойному сценарию.

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