Ташкент, , 09:22 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 февраля провел совещание, на котором обсуждались работы, проводимые в машиностроительной отрасли и приоритеты на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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«Для удовлетворения растущего внутреннего спроса необходимо произвести в первом полугодии не менее 160 тысяч автомобилей», — говорится на совещании.

Президентом Узбекистана поручено ввести контроль за своевременной поставкой комплектующих, необходимых для производства 275 000 автомобилей.