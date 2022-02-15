Ташкент, 15 февраля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 февраля провел совещание, на котором обсуждались работы, проводимые в машиностроительной отрасли и приоритеты на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«На совещании поставлена задача полностью ликвидировать очереди на покупку автомобилей к 1 мая, снизить размер предоплаты за автомобили «UzAuto Motors» с 85% до 50%», — говорится в сообщении.

Отметим, что в Узбекистане на покупку автомобилей существует очередь и предоплата, граждане могут ждать своего «железного коня» до полугода после оплаты.

В пресс-службе подчеркнули, что на вице-премьера Сардора Умурзакова возложена личная ответственность за ликвидацию искусственных очередей и коррупции в сфере торговли автомобилями в недельный срок путем создания прозрачной системы.