Самара, 15 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Прокурор города Самары объявил предостережения главам девяти внутригородских районов города в связи с некачественной уборкой снега. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Пресс-служба ОНФ Уборка снега

Сообщается, что прокурор города Самары проанализировал состояние законности в сфере зимнего содержания автодорог, придомовых территорий и внутриквартальных проездов.

С 2021 года по 2022 год в ходе прокурорских проверок было выявлено свыше 1700 нарушений зимнего содержания города, включая более 1300 нарушений при содержании придомовых территорий и внутриквартальных проездов.

«Так, на балансе муниципальных бюджетных (казенных) учреждений, которым поручено выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов и иных неразграниченных территорий, отсутствует необходимое количество техники», — сообщает пресс-служба.

Из-за некачественной уборки снега главам девяти внутригородских районов г. Самары прокурором города Самары Артемом Ярыгиным лично объявлены предостережения о недопустимости нарушения действующего законодательства.

Главы внутригородских районов предупреждены об административной и уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение возложенных полномочий.

Данная ситуация находится на контроле прокурора города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что директор муниципального предприятия Самары «Благоустройство» может покинуть свой пост. Это решение может быть принято по итогам проверок организации работ по уборке Самары от снега.